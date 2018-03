TuS Bannberscheid ist Vizemeister

Kein Teaser vorhanden

Jenny Klima, die hier frei zum Wurf kommt, steuerte drei Treffer zum Bannberscheider Heimsieg bei, links beobachtet Eva Eichmann die Szene.

Foto: Michael Wallrath

Vor allem in der ersten Halbzeit setzten die Bannberscheider Spielerinnen die Vorgaben ihrer Trainerin Daniela Lehmler sehr gut um. In der Abwehr wurden viele Bälle gewonnen, die Gegenstöße führten über ein 4:1 zu einer 7:2-Führung. Nach nur 13 Minuten hatte der TuS sich einen Sieben-Tore-Vorsprung herausgespielt.

In der Folge ließ allerdings ein wenig die Konzentration nach. Die Gäste aus dem Hunsrück, die den Ball lange in ihren Reihen hielten, hielten fortan mit, kamen in der 37. Minute einmal auf 16:20 heran, für einen Sieg aber nie in Frage. gh

TuS Bannberscheid: S. Sonntag, Janotte – Kohns (1), Mäncher (5/3), Jenny Klima (3), Knapp (6), Eichmann (5/3), Gerlach (1), Haber-stock (1), Judy Klima (4), Reichmann, Seiler (3), Lichtschuk (3).