TC BW Bad Ems bleibt mit allen Teams in der Regionalliga

Bernd Gäthke war nicht lange gefordert. Sein Gegner musste schon im ersten Satz beim Stand von 2:0 für den Bad Emser aufgeben. Foto: Marco Rosbach

Durch den finalen Auswärtssieg ist der TC BW Bad Ems im nächsten Jahr in der Lage, gleich zwei Mannschaften in den beiden höchsten Spielklassen zu stellen, nachdem die zweite 65er-Mannschaft bereits als Oberliga-Meister in die Südwestliga aufgestiegen war. Ob beide Startplätze wahrgenommen werden, wollen die Verantwortlichen in den kommenden Wochen entscheiden. In Karlsdorf gewannen Vladimir Lacina und Heinz Wagner glatt in zwei Sätzen. Bernd Gäthke holte den dritten Einzelsieg, war aber gegen Christian Hackenberg nicht lange gefordert. Der Spieler der Gastgeber gab nach zwei Spielen auf. Pech hatte Jacek Veltze, der erst im Champions-Tiebreak scheiterte.

Mit einem Sieg haben auch die Männer 60 des TC BW Bad Ems ihre Runde beendet. Der Unterschied: Beim 5:4 der Kurstädter wurde bis zum letzten Ballwechsel um den Sieg gerungen. "Es stand schon fest, dass wir die Saison als Tabellenzweiter beenden werden", sagte Mannschaftsführer Peter Olinger. "Dennoch war es unser großes Ziel, zum Abschluss noch einen Sieg zu landen. Dafür hat die Mannschaft großartig gekämpft."

Olinger selbst war der Pechvogel in seinem Team. Im dritten Satz zog sich die Nummer eins der Bad Emser einen Muskelbündelriss zu und musste fortan passen. "Das war schlecht für mich. Aber unsere anderen Spieler haben alles gegeben." Erstaunlich: Auch ohne seinen Spitzenspieler hat sich der Vizemeister zwei der drei Doppel gesichert.

Von unserem Redakteur Marco Rosbach