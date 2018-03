Präsident Strutz gratulierte zum Aufstieg

Kein Teaser vorhanden

Das fanden die 05-Spieler cool: Klubpräsident Harald Strutz gratuliert den Aufsteigern. Foto: Harry Braun

Zum Abschluss gab sich der Präsident die Ehre. Harald Strutz kam zum letzten Spiel der Tischtennisspieler von Mainz 05 in der Regionalliga. "Coole Sache, dass er vorbeigeschaut hat." Die Geste des 05-Chefs fand bei Jonas Christmann gebührenden Anklang. "Das hat uns überrascht." Leicht ironisch fügte der Mainzer Spielführer noch hinzu: "Da hat er sich das richtige Spiel ausgesucht."

Stanislav Horshkov kam als Nummer eins der 05er auf eine Saisonbilanz von 28:10 Einzeln. Die Nummer zwei der 05er, Li Bing, beendete erstmals in seinen 18 Mainzer Jahren eine Runde mit einer negativen Bilanz: 17:20. In der kommenden Saison rückt Horshkov auf Position zwei, der langjährige Spitzenspieler Li Bing schlägt künftig an Nummer fünf auf.

Foto: Harry Braun

Denn Strutz durfte weder Spannung noch hochklassige Duelle erwarten. Der Gast TSV Kandel war kein Gegner für die 05er, sondern nur ein Opfer. Ein Gutes hatte das aber. Strutz musste gerade einmal so lange ausharren, wie ein Fußballspiel abzüglich Pause dauert. Nach 90 Minuten hatten die Mainzer den TSV mit 9:0 abgewatscht und dabei gerade einmal vier Sätze abgegeben. Als Anerkennung für den Aufstieg in die Zweite. Bundesliga führte der Präsident seine erfolgreiche Mannschaft anschließend zum Essen aus.

Drei Stunden und 40 Minuten

Wenn Strutz am Abend vorher die Auswärtsfahrt zum NSC Watzenborn-Steinberg mitgemacht hätte, wäre ihm zumindest quantitativ mehr Tischtennis geboten worden. Drei Stunden und 40 Minuten dauerte die Begegnung, ehe der 9:6-Sieg der 05er feststand. Trotz des knappen Ausgangs kam allerdings auch in dieser Partie keine knisternde Spannung auf. Die Mainzer hatten Platz zwei und den Aufstieg bereits sicher, der NSC zieht sich freiwillig aus der Regionalliga zurück.

Die Gastgeber konnten auch nicht ihre stärkste Besetzung an die Platten bringen. Nachwuchsspieler Marc Rode, die Nummer eins der Watzenborner, war für Deutschland bei einem internationalen Turnier in Frankreich im Einsatz, Conny Schmidt, die Nummer zwei, war verletzt. "Beim Gegner war die Luft raus", konstatierte Christmann. "Alles ist etwas lockerer abgelaufen."

Fünf Fünfsatzspiele verloren

Vor einer beachtlichen Kulisse – die offiziell angegebenen 100 Zuschauer zog der Mainzer Spielführer allerdings in Frage – boten beide Mannschaften zumindest spannende Matches. Knapp fiel das Ergebnis deshalb aus, weil die Mainzer von sechs Fünfsatzspielen fünf verloren. Allein Li Bing unterlag zweimal mit 2:3 – und das gegen Spieler, die normalerweise nicht im vorderen, sondern im mittleren Paarkreuz antreten. "Li Bing hat in der gesamten Saison, speziell in der Rückrunde, nicht gut gespielt", sagte Christmann. "Er sagt, er sei im Kopf nicht frei und könne deshalb nicht frei aufspielen."

So kam es zu einem Novum. Zum ersten Mal in den 18 Jahren, die Li Bing mittlerweile in Mainz spielt, beendete er eine Runde mit einer negativen Bilanz. Nach der Vorrunde war der 40-Jährige mit 11:8 Einzeln noch im Soll. Es lief in etwa auf einen Bilanz wie in der Vorsaison hinaus, die Li Bing mit 25:19 Spielen abgeschlossen hatte. Doch im neuen Jahr gewann der gebürtige Chinese nur noch sechs seiner 18 Partien.

Li Bings Gesamtbilanz: 17:20

In der Gesamtbilanz liegt Li Bing mit 17:20 Spielen damit deutlich hinter Stanislav Horshkov, der auf 28:10 Einzel kam und auch in Watzenborn zweimal gewann. In fünf Sätzen, die alle nur mit zwei Punkten Unterschied endeten, verlor auch Christmann gegen Nico Grohmann. Kurios verliefen die beiden letzten Sätze. Im vierten Durchgang wehrte der Mainzer Spielführer bei 6:10 vier Matchbälle ab und gewann noch 13:11. Im fünften Satz führte Christmann schon 7:2, als sich das Blatt noch einmal wendete. Grohmann gewann 17:15. "Ich habe den Satz verkackt", räumte der 18-Jährige ein. "Das ist ein bisschen unglücklich gelaufen." Kristof Bielinski reparierte den Schaden und setzte im letzten Einzel den Schlusspunkt. Gert Adolphi





NSC Watzenborn-Steinberg -

FSV Mainz 05 6:9

Schreitz/Müller – Bator/Contreras 1:3; Harnisch/N. Gromann – Horshkov/Li Bing 0:3; Kirchherr/M. Grohmann – Christmann/Bielinski 3:1; Schreitz – Li Bing 3:2; Müller – Horshkov 0:3; Harnisch – Contreras 3:2; Kirchherr – Bator 2:3; N. Grohmann – Bielinski 3:2; M. Grohmann – Christmann 1:3; Schreitz – Horshkov 1:3; Müller – Li Bing 3:2; Harnisch – Bator 1:3; Kirchherr – Contreras 0:3; N. Grohmann – Christmann 3:2; M. Gromann – Bielinski 1:3.

FSV Mainz 05 – TSV Kandel 9:0

Horshkov/Li Bing – Zellmer/Illy 3:1; Bator/Contreras – Becker/Kleiner 3:1; Christmann/Bielinski – Müller/Ganser 3:0; Hoshkov – Kleiner 3:0; Li Bing – Becker 3:0; Bator – Müller 3:0; Contrera- Zellmer 3:1; Christmann – Illy 3:0; Bielinski – Ganser 3:1.