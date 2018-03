Holzheims Frauen steuern auf Qualifikations-Kurs

Kein Teaser vorhanden

Mit einer Niederlage haben die B-Jugend-Handballer des TuS Holzheim die Saison in der Oberliga ausklingen lassen. Bei der Niederlage in Wiesbaden war Sebastian Sonntag (am Ball, hier in der Partie gegen Arheiligen) mit sieben Toren der beste Werfer.

Foto: Andreas Hergenhahn

Bezirksoberliga Frauen

TuS Holzheim – TSG Eddersheim II 25:24 (13:8). Holzheims Frauen haben sich mit diesem Sieg in der Tabelle weiter nach vorne gearbeitet und nun eine realistische Chance auf die Qualifikation zur neuen Bezirksoberliga. Allerdings war die Partie am Sonntagnachmittag nichts für schwache Nerven. Die Gastgeberinnen waren ihren Gegnerinnen in der Anfangsphase deutlich überlegen, versäumten es aber, dies in Tore umzumünzen. Gleich zwei Strafwürfe durch Mariela Friedrich und Joanna Hien blieben ungenutzt. Da Nicole Rojahn aber einen Sahnetag erwischt hatte, wuchs die Führung über 7:3 bis auf 10:4 nach 20 Minuten an.

Nach Wiederbeginn kam Eddersheim wieder auf 12:15 heran, weil beim TuS erneut zwei Strafwürfe auf der Strecke blieben. Wieder war es Nicole Rojahn, die diese Schwäche ausbügelte. Beim 24:19 in der 48. Minute schien dann die Vorentscheidung gefallen, doch nun schwanden bei den Gastgeberinnen die Kräfte. Nach dem 25:22 in der 55. Minute wurde es dramatisch. Eddersheim profitierte von weiteren Fehlwürfen der Holzheimerinnen und kam zum Anschlusstreffer (25:24). Sechs Sekunden vor dem Ende landete der letzte Wurf der Gäste an der Unterkante der Latte – und Torfrau Eva Palmieri bekam das Leder zu fassen. Tore für Holzheim: Rojahn (10), M. Friedrich (6/2), Kopp (4), Hien (3), Ilgner (2).

Oberliga männliche B-Jugend

HSG VfR/Eintracht Wiesbaden – TuS Holzheim 32:25 (17:11). Mit einer 25:32-Niederlage beendete die B-Jugend die Saison in der Oberliga. "Wir konnten nicht an die Sicherheit aus den vergangenen beiden Spielen anknüpfen", sagte Trainer Gunter Ohl nach dem verlorenen Spiel in der hessischen Landeshauptstadt. Die HSG agierte mit einer offensiven Deckung, was den Holzheimern an diesem Nachmittag nicht behagte. 23 Angriffe brachten keinen Torerfolg ein – 13 endeten mit einem technischen Fehler, 10 mit einem Fehlwurf. So verschaffte sich Wiesbaden nach dem 4:4 einen 8:4-Vorteil und gestaltete den Vorsprung bis zum Kabinengang noch deutlicher (17:11). In der zweiten Halbzeit spielte Holzheim besser und kämpfte sich auf 23:20 heran. Bis zum 26:23 blieb die Lücke konstant, doch in der Schlussphase fehlte der Mannschaft von Gunter Ohl, der ohne Pascal Hies und Jakob Grünewald auskommen musste, die Kraft.

TuS Holzheim: Fomino, Witte – Schwarz (3/1), Sonntag (7), Becker (4), Giebenhain (1/1), Schenk (2), Lotz (2), Jakobi (1), Friedrich (5).

Bezirksoberliga männliche B-Jugend

TuS Holzheim II – TV Petterweil 21:39 (11:20). Eigentlich wollten Holzheims B-Jugendliche den Tabellenzweiten ein wenig ärgern. Doch dieses Ziel verloren sie schon in der Anfangsphase aus den Augen. Bis zum 2:2 waren sie gleichauf, ehe die Verwertung der Chancen immer schlechter wurde. Holzheims Trainer Christian Weiner vermisste jegliche Spannung bei seiner Truppe, die das Spiel nach seinen Worten herschenkte. Die körperlich überlegenen Gästespieler kamen immer wieder in den Nahbereich vor dem Holzheimer Gehäuse und konnten dort dann nicht mehr gestoppt werden. Bereits nach 25 Minuten war die Messe schon gelesen. Im zweiten Durchgang wiederholte sich das Ganze noch einmal, sodass der Rückstand stetig anwuchs. Am Ende hatten die Gastgeber Glück, dass die Wetterauer nicht noch die magische Zahl 40 knackten. Tore für Holzheim: Arbogast (6/5), Becker (4), Bendel (4/2), Salamanca (3), Barbge (1), Kluge (1), Pohl (1), Traudt (1).