Plus Koblenz

Kinderkaufhaus Lützel: Hier gibts kein Arm und kein Reich

Von Kim Fauss

i Im Kinderkaufhaus gibts kein Arm und kein Reich Foto: Kim Fauss

Nicht nur Lebensmittel sind in letzter Zeit teurer geworden, auch Kinderkleidung, Spielzeug, Schulmaterialien und alles, was der Nachwuchs sonst so braucht. Um dem entgegenzuwirken, gibt es das Kinderkaufhaus der Diakonie im Koblenzer Stadtteil Lützel – und das seit mittlerweile zehn Jahren. Sozialarbeiterin Christine Pätzold erklärt im Gespräch mit unserer Zeitung, wie das Kinderkaufhaus entstand und warum das Angebot heutzutage wichtiger ist als je zuvor.