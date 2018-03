Favoriten setzen sich im Diezer Hain durch

Kein Teaser vorhanden

Nur kurz stand Patrick Langen am Wochenende mit dem Schläger auf dem Tennisplatz. In erster Linie war der Mann des TC Diez bei den Hain Open als einer der Organisatoren in der Turnierleitung gefordert.

Foto: Andreas Hergenhahn

Was kritisch klingt, ist nicht im Geringsten so gemeint. Vielmehr haben die Organisatoren des TC Diez erkannt, dass ihre Hain Open, ein Leistungsklassen-Turnier für Männer und Frauen, noch ein großes Potenzial hat. "Bislang haben wir uns ja nur an die Aktiven gerichtet, dabei wäre es auch sehr interessant, zusätzlich Konkurrenzen für die Vierziger oder Fünfziger aufzunehmen", so Lengfeld.

Sportlich gab es keine nennenswerten Überraschungen. Mit Philipp Gödtel vom HTC Bad Neuenahr setzte sich beim Turnier für die Leistungsklassen 1 bis 12 der an Nummer eins gesetzte Spieler durch. Im Finale behielt Gödtel klar die Oberhand gegen Alexander Fein vom TV Guckheim, der auch im Vorfeld an Position zwei geführt wurde. Die beiden Finalisten haben die Leistungsklassen 3 (Gödtel) und 5 vorzuweisen (Fein). Das ist gewiss nicht schlecht, "aber ich denke, da ist noch mehr drin bei unserem Turnier", glaubt Lengfeld, der selbst in der ersten Runde Pech hatte und sich gegen den späteren Halbfinalisten Jörg Kattner aus Bad Neuenahr verabschiedete. In der Nebenrunde lief es für den Lokalmatadoren besser, im Finale schlug er Matthias Wagner vom TC Oberwerth.

Während bei den Männern die Resonanz sehr gut war und auch das Turnier für Spieler der Leistungsklassen 8 bis 23 ein ordentliches Niveau hatte, blieb das Teilnehmerfeld bei den Frauen übersichtlich. "Auch da wollen wir uns auf alle Fälle steigern", verspricht Lengfeld. "Ich denke, das lässt sich noch Fälle ausbauen." ros