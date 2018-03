C-Klasse: Derby in Gemünden endet mit Nullnummer

Kein Teaser vorhanden

0:0 nach hartem Kampf: Der VfR Dickenschied (in Rot, von links Jörg Schneider und Nico Zimmermann) entführte einen Zähler beim Lokalrivalen TuS Gemünden (von links Matthias Bender und Marcel Nagelschmidt).

Foto: H. Beissel – Hardy Beissel

Kreisliga C Hunsrück

Sohren II hat es in Ellern erwischt. Nach fünf Siegen in Serie setzte es ein 1:2 für den Tabellenführer. Sohren II (11 Spiele, 24 Zähler) liegt aber immer noch vor Kirchberg II (10 Spiele, 22 Punkte) und Rheinböllen II (9 Spiele, 20 Zähler). Im brisantesten Derby der Hunsrück-Staffel gab es keinen Sieger: Gemünden und Dickenschied trennten sich 0:0. Es war ein glücklicher Punkt für die Gäste, Gemünden hatte die bessere Chancen, scheiterte aber immer wieder am Dickenschieder Torwart Patrick Konrath. Beide Klubs verpassten damit den Sprung auf Rang drei.

TuS Rheinböllen II – Spvgg Biebertal II 4:0 (1:0). Tore: 1:0 Adem Özcan, 2:0 Marc Sacher, 3:0 Pierre Henrich, 4:0 Christoph Günster.

SG Unzenberg/Sargenroth II – SG Unterkülztal II 1:1 (1:0). Tore: 1:0 Daniel König, 1:1 Andreas Blatt.

SG Mörsdorf/Bell/Buch – TuS Kirchberg II 1:3 (0:3). Tore: 0:1, 0:2, 0:3 Andre Eckes, 1:3 Matthias Bott.

SG Vorderhunsrück II – SG Soonwald/Simmern II 2:1 (1:0). Tore: 1:0 Frank Pies (Elfmeter), 1:1 Florian Jach, 2:1 Thorsten Cornely.

TuS Gemünden – VfR Dickenschied 0:0.

TuS Ellern – SG Sohren/Niedersohren/Büchenbeuren 2:1 (1:1). Tore: 0:1 Michael Schwenzel, 1:1 René Vollrath, 2:1 Eigentor.

Kreisliga C Rhein

Der SV Damscheid (23 Punkte) und der SC Weiler (22 Zähler) haben sich in der Rhein-Staffel ein wenig abgesetzt. Damscheid gewann dank Kapitän Toni Rosner mit 1:0 beim Vierten Werlau (17 Punkte), Weiler hatte in Trainer Jörg Müller seinen Torhelden: Müller traf in der letzten Minute zum 3:2 in Dichtelbach.

SG Ehrbachtal Ney II – FC Burgen 1:3 (0:0). Tore: 0:1 Mike Breidenbach, 0:2 Sebastian Doms, 0:3 Timo Zimmerschied, 1:3 Christian Bartusel.

SG Laudert/Lingerhahn II – Sportfreunde Mastershausen II 4:4 (3:4). Tore: 1:0 Karsten Lenhard, 1:1 Rolf Brautlecht, 1:2 Julian Ecker, 1:3 Daniel Etges, 2:3 Christian Müller, 2:4 Daniel Etges, 3:4 Fabian Kreis, 4:4 Sebastian Nick.

TSV Emmelshausen III – SG Nörtershausen II 7:0 (2:0). Tore für Emmelshausen III: Maximilian Hieronimus (3), Matthias Herdt (2), Matthias Diener, Luca Assenmacher.

SV Oberwesel II – SG Boppard/Bad Salzig II 4:1 (1:0). Tore: 1:0 Marius Weiler, 2:0, 3:0 David Höhn, 3:1 Hermann Kine, 4:1 Marius Weiler.

SG Werlau/Holzfeld – SV Damscheid 0:1 (0:1). Tor: 0:1 Toni Rosner.

TuS Dichtelbach – SC Weiler 2:3 (0:1). Tore: 0:1 Jörg Eiden, 1:1 Florian Ledetzky, 1:2 Frank Gutmann, 2:2 Philipp Weißhaar, 2:3 Jörg Müller.

Kreisliga C Mosel/Eifel

SG Vordereifel II – SV Beurener Höhe 2:3 (2:2). Tore: 1:0, 2:0 unbekannt, 2:1 Stefan Petry, 2:2 Fabian Inden, 2:3 Martin Möhnen.

SV Büchel II – SG Hambuch II 0:0.

SSV Ellenz-Poltersdorf II – TuS Treis-Karden II 1:3 (1:0). Tore: 1:0 Jochen Lenz, 1:1 Matthias Bauermann, 1:2 Alexander Layendecker, 1:3 Daniel Prehn.

SG Lutzerath II – SG Ernst/Valwig 2:1 (0:0). Tore: 0:1 Michael Junglas, 1:1 Eric Proetel, 2:1 Marcel Heck.

SG Faid II – SG Auderath 1:8 (0:3). Tore: 0:1 Niklas Scheid, 0:2 Jörg Steimers, 0:3 Niklas Scheid, 0:4 Niklas Ring, 1:4 Marco Bauer, 1:5 Dominic Hülsemann, 1:6 Niklas Scheid, 1:7 Jörg Steimers, 1:8 Fabian Brost.

SG Masburg II – SG Landkern 1:6 (0:2). Tore: 0:1 Christoph Horst, 0:2 Erik Süß, 0:3 Kevin Schuster, 1:3 Christian Schug, 1:4 Erik Süß, 1:5 Sebastian Hermes, 1:6 Heiko Schlich.

bon