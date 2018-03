88er William Hart gewinnt DM-Bronze im Freistil

Aus unserem Archiv

Schöner Erfolg für William Harth (blau): Der Freistiler, den Ringen-Bundesligist ASV Mainz 88 für die kommende Saison vom Ligakonkurrenten TKSV Bonn-Duisdorf für das Halbschwer- und Schwergewicht für den neuen Deutschen Meister Robin Ferdinand (ASV Boden), der künftig in der Runde für Kleinostheim in der Zweiten Liga ringt, geholt hat, hat in Aschaffenburg bei der DM die Bronzemedaille in der 96-Kilo-Klasse geholt.