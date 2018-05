Katharina Kasper wird am Sonntag, 14. Oktober, in Rom heiliggesprochen. Dies hat der Vatikan am Pfingstsamstag bekannt gegeben. Diese Nachricht ist im Bistum Limburg und bei den Dernbacher Schwestern mit großer Freude aufgenommen worden. „Die Heiligsprechung von Katharina Kasper ist für unser Bistum und für die Armen Dienstmägde Jesu Christi ein einmaliges Ereignis, das wir gemeinsam gebührend feiern werden“, erklärt Bischof Dr. Georg Bätzing. Die Diözese plane zusammen mit den Schwestern unter anderem eine große Wallfahrt zur Heiligsprechung. „Mit großer Freude und in tiefer Dankbarkeit haben wir hier in Dernbach und auch weltweit, wo unsere Schwestern tätig sind, die Nachricht der Heiligsprechung erhalten. Wir haben eine Vielzahl an Mitteilungen und Reaktionen aus den Niederlanden, USA, Großbritannien, Indien, Mexiko, Brasilien, Kenia und Nigeria bekommen. Manche haben Gottesdienste gefeiert, manche haben sich einfach nur getroffen und getanzt“, berichtet Schwester Gonzalo Vakasseril, die Generaloberin der Dernbacher Schwestern.

Katharina Kasper wird die erste Heilige des Bistums Limburg sein. „Als das Bistum Limburg 1827 gegründet wurde, war Katharina Kasper sieben Jahre alt. Ihr ganzes weiteres Leben hat sie hier ...

