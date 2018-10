Bei der Reserve der TG Gonsenheim nehmen die Regionalliga-Volleyballer des VC Lahnstein am Samstagabend ab 19 Uhr in der Sporthalle Weserstraße den nächsten Anlauf, ihr jungfräuliches Punktekonto zu bereichern. Nach lediglich einem Satzgewinn bei den ersten drei Partien in der immerhin vierthöchsten Spielklasse wird es für die Oldies von der Flussmündung auch in der Landeshauptstadt nicht einfach werden, denn die Gonsenheimer verfügen über eine gute Mischung, die einen wesentlich höheren und intensiveren Trainingsaufwand leisten als der VCL, bei dem sich das Gros der Akteure längst im Herbst der sportlichen Laufbahn befindet.

Aber Rafael Heilscher und Co. genießen jedes Regionalligaspiel, weil sie sich keinerlei Druck auferlegen und einfach nur Spaß an ihrem mit Freunden ausgeübten Sport auf hohem Niveau haben wollen. ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.