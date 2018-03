Ediger-Eller ist in Sinzig gefordert

Aus unserem Archiv

Ediger-Eller

Nach den beiden Heimniederlagen für Volleyball-Verbandsligist VBC Ediger-Eller am vergangenen Wochenende sind die Moselaner am morgigen Sonntag um 14 Uhr bei der LAF Sinzig II gefordert. Zumindest einen Punkt sollte der VBC mit nach Hause bringen, um nicht noch mehr in Abstiegsgefahr zu geraten. Momentan ist Ediger-Eller Tabellensechster mit elf Punkten, die gleiche Punktzahl haben die Gastgeber als Fünfter aufzuweisen.