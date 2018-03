Guldentalerinnen doppelt gefordert: Fokus liegt auf der zweiten Partie

Aus unserem Archiv

Guldental

Die Landesliga-Volleyballerinnen des VSC Guldental wollen nach dem 2:3 im ersten Rückrundenspiel bei TS Germersheim wieder in die Spur finden. Zum ersten VSC-Heimspieltag in diesem Jahr gastieren der TV Feldkirchen und die TSG Mainz-Bretzenheim II am Samstag ab 14 Uhr in der Sporthalle der Realschule plus in Langenlonsheim.