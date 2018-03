VfL Oberbieber verspielt Auswärtssieg beim Tabellenführer DJK Andernach

Aus unserem Archiv

Andernach/Oberbieber

In der Volleyball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar haben die Frauen des VfL Oberbie-ber dem Tabellenführer DJK Andernach in dessen Halle fast ein Bein gestellt. Am Ende verspielten die Gäste allerdings eine 2:0-Satzführung und unterlagen noch mit 2:3 (27:25, 25:16, 22:25, 17:25, 9:15).