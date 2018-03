VC Neuwied startet gegen den Meister Sonthofen ins neue Jahr

Aus unserem Archiv

Neuwied

Die Erinnerung an den Saisonstart in Sonthofen ist bei den Volleyballerinnen des VC Neuwied noch frisch. Das liegt daran, dass die vor der Saison neu formierte Mannschaft der Deichstadtvolleys am 30. September 2017 völlig überraschend mit einem 3:2-Auswärtserfolg bei den Allgäu Strom Volleys in ihre dritte Saison in der 2. Bundesliga Süd der Frauen gestartet ist.