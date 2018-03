VC Neuwied kann den Klassenverbleib fast schon sichern

Aus unserem Archiv

Neuwied

In der 2. Volleyball-Bundesliga Süd steht am Sonntag ab 16 Uhr für die Frauen des VC Neuwied das wahrscheinlich wichtigste Spiel in dieser Saison bevor. Die Deichstadtvolleys können beim Tabellenletzten TG Bad Soden mit ihrem sechsten Saisonsieg den Klassenverbleib zu 90 Prozent bereits unter Dach und Fach bringen.