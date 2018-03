Plan der LAF Sinzig: Erst die Beine vertreten und dann zuschlagen

Mit einer langen Auswärtsfahrt beginnen die Regionalliga-Volleyballer der LAF Sinzig an diesem Sonntag (15 Uhr) die Rückrunde. Der Gegner ist dabei derselbe wie vor vier Wochen im letzten Spiel vor der Weihnachtspause – erneut geht es gegen die stark abstiegsbedrohten Mittelhessen des TV Biedenkopf.

Im Hinspiel gegen Biedenkopf (weiße Trikots) hatten die LAF Sinzig (am Ball Daniel Upgang) alles im Griff und gewannen klar mit 3:0. Einen ähnlich deutlichen Erfolg streben sie nun auch zum Rückrundenauftakt fürs Spiel in Biedenkopf an.

Foto: Vollrath

Aufgrund einer Spielverlegung hat das Hinspiel in Sinzig erst im Dezember stattgefunden. Die LAF um Trainer Matthias Michno zeigten sich dabei äußerst souverän und hatten den Gegner bei einem klaren 3:0-Erfolg stets voll im Griff – und das auch ohne Außengreifer Aron Warneken und Libero Jan-Niklas Comes. Letzterer wird nun am Sonntag wieder mit von der Partie sein, Warneken dagegen hat seine Schulterverletzung noch nicht gänzlich auskuriert. Comes rückt zurück auf seine angestammte Liberoposition, wo er seinen Vertreter Lukas Heinemann (Skiurlaub) ersetzen wird. Zurück im Kader wird auch Esteban Deutschmann erwartet, der längerfristig verletzt fehlte.

Nach den Hinspielerfahrungen erwartet Michno gegen die Hessen einen zweiten klaren Erfolg. „Spielerisch darf es keine zwei Meinungen geben: Dieses Spiel müssen wir eigentlich mit 3:0 oder 3:1 für uns entscheiden, zu schwach präsentierte sich Biedenkopf bei uns.“

Zwei Dinge allerdings bereiten Michno ein wenig Sorge, sodass er doch allemal den nötigen Respekt vor der Pflichtaufgabe einfordert: Zum einen kann der Trainingsbetrieb nach vierwöchiger Pause erst in dieser Woche wieder aufgenommen werden, zum anderen sind lange Auswärtsfahrten an einem Sonntag erfahrungsgemäß nicht sonderlich erfolgreich verlaufen für die LAF. „Wir starten die Vorbereitung auf diese Partie auch deshalb gleich mit einem Trainingsspiel gegen den Oberligaspitzenreiter FC Junkersdorf Köln, wir wollen schnell wieder den Rhythmus aufnehmen. Auch wollen wir früher anreisen, um uns nach der Fahrt die Beine noch zu vertreten“, so Michno.

Tabellarisch gesehen würde Sinzig mit dem siebten Erfolg im zehnten Spiel wieder in der Spitzengruppe der Regionalliga mitmischen, dies ist auch das erklärte Ziel in der Rückserie. „Es wird eine Herkulesaufgabe, aber die Möglichkeiten sind gegeben, wenn wir vom Verletzungspech verschont bleiben. Die SSG Langen und Eintracht Frankfurt, die über uns stehen, kommen noch nach Sinzig. Wenn wir uns keine Ausrutscher leisten, könnte es spannend werden“, meint Michno. mo