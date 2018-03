Die personell diesmal sogar aus dem allerletzten Loch pfeifende SG Lahnbrück Fachbach hat in der 1. Tischtennis-Rheinlandliga gegen den Aufstiegskandidaten TTG Gelb-Rot Trier/Zewen eine 1:9-Packung kassiert, es war bereits die dritte Niederlage hintereinander für die Fachbacher, die Gefahr laufen, den guten Eindruck der ersten zwei Drittel der Saison noch komplett zu verspielen. „Wir müssen zusehen, dass es jetzt nicht noch deprimierend für uns wird. Wir waren in dieser Besetzung chancenlos“, so Kapitän Markus Mandry, den ebenfalls die Grippe erwischt hatte. Nach rund sechswöchiger Pause nahm Dennis Breitenbach den Schläfer wieder in die Hand, er sorgte an der Seite Jan-Hendrik Baltzers für den Fachbacher Ehrenpunkt im ersten Doppel. Breitenbach und Baltzer verpassten dann später in dramatischen Fünf-Satz-Matches weitere Erfolgserlebnisse im Einzel. stn

Ergebnisse: Dennis Breitenbach / Jan Hendrik Baltzer - Timo Meiser / Herbert Fusenig 3:1 (4:11, 11:8, 16:14, 11:8); Nico Wollschlag / Benjamin Barth - Leon Sailer / Marco Reinsbach 2:3 ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.