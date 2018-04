Die SG Lahnbrück Fachbach hat die Saison in der 1. Tischtennis-Rheinlandliga mit einem deutlichen 9:3-Heimsieg gegen die bereits vorher gerettete TTG Mündersbach/Höchstenbach als respektabler Tabellendritter abgeschlossen. „Hätte mir das einer zu Rundenbeginn gesagt, hätte ich es sofort unterschrieben“, so SG-Kapitän Markus Mandry, der jedoch gleich ein kleines Aber hinterherschob. „Wären wir in der Rückrunde nicht so von Verletzungen und Krankheiten gebeutelt gewesen, wäre sogar noch mehr dringewesen.“ Die Relegation zur Verbandsoberliga bestreitet nun die TTG Gerolstein-Daun, als Meister steigt die TTG Gelb-Rot Trier/Zewen dorthin auf.

Sportlichen Abschied nehmen hieß es am Samstagabend im Gemeindehaus auf Fachbacher Seite von Eigengewächs Marc Baulig, der nun aus beruflichen Gründen vollends in die Bundeshauptstadt umziehen und sich dort laut ...

