Gleich zu Beginn der Saison 2017/18 traf der Tischtennis-Bundesligist TTC Grenzau in der heimischen Zugbrückenhalle auf die TTF Ochsenhausen. Damals ging es im Spätsommer um den deutschen Pokal. Grenzau bot eine gute Leistung, unterlag aber mit 1:3. Nun kreuzt der ambitionierte Champions-League-Halbfinalist aus Süddeutschland erneut im Brexbachtal auf. Am Sonntag bestreitet der TTC Grenzau sein letztes Heimspiel einer überaus schwierigen und komplizierten Spielzeit, die für das Team von Cheftrainer Dirk Wagner am Gründonnerstag mit dem Gastspiel beim Rekordmeister in Düsseldorf enden wird.

Nur zwei Siege auf dem Konto – so lautet die sparsame Ausbeute des TTC Grenzau im Endspurt einer Saison, die alles andere als nach Plan verlaufen ist. Der Vorstand des ...

Lesezeit für diesen Artikel (414 Wörter): 1 Minute, 48 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.