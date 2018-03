Dirk Wagner fordert eine andere Einstellung

Ein Gegner in Schlagdistanz zumindest in der Tabelle. Einer, gegen den man mit einem Sieg nach Punkten gleichziehen könnte. Dieser Ausblick alleine wird für zusätzliche Motivation sorgen, wenn der TTC Zugbrücke Grenzau am Sonntag wieder auf Reisen geht. Von 15 Uhr an sind die Westerwälder beim ASV Grünwettersbach zu Gast.

Ricardo Walther (Foto) hätte Grenzaus Cheftrainer Dirk Wagner gerne ins Brexbachtal geholt, doch der deutsche Nationalspieler wechselte von Bergneustadt nach Karlsruhe zum ASV Grünwettersbach.

Foto: Wolfgang Heil

Sie gehen diese Aufgabe an wie all die anderen Aufgaben, denen sie sich zuletzt gestellt haben: „Wir werden es versuchen“, sagt TTC-Cheftrainer Dirk Wagner. „Ist doch logisch, dass wir in jedem Spiel unsere Chance auf eine Überraschung wittern. Dafür muss aber eben auch alles zusammenpassen. Das hat es zuletzt in Bremen und gegen Saarbrücken nicht. Aber am Sonntag ist ein neues Spiel.“

Sowohl beim Auswärtsspiel im Norden als auch beim Heimspiel gegen die Saarländer war der TTC jeweils mit 1:0 in Führung gegangen, in Bremen dank Constantin Cioti, in Grenzau dank Kirill Gerassimenko. Weil es aber dem jeweils anderen Spieler nicht gelang, einen Einzelsieg nachzulegen, war die mögliche Überraschung jedes Mal schnell Geschichte.

„Gegen Saarbrücken haben Costa und Kirill zu viel gehadert. Mit allem, was es so geben kann. Das darf uns nicht passieren“, fordert Wagner eine andere Einstellung. „Wir können nur gewinnen, wenn wir uns alle zu 100 Prozent auf unseren Job fokussieren.“

Das Hinrundenspiel gegen Grünwettersbach, damals noch mit dem mittlerweile entlassenen Kou Lei, hatte der ASV mit 3:0 gewonnen. Schon damals hatten sich die Grenzauer mehr erwartet von dieser Partie. In der aktuellen Personalkonstellation werden sie als klarer Außenseiter nach Karlsruhe fahren.

Allerdings suchen auch die Gastgeber derzeit ihre Bestform, in der Vorwoche verloren sie beim Aufsteiger TSV Bad Königshofen mit 2:3. Eine bisher überragende Saison spielt beim ASV der Japaner Masataka Morizono, der eine Bilanz von 9:2 aufzuweisen hat, im Hinspiel in Grenzau und zuletzt in Bad Königshofen aber nicht zum Einsatz kam. „Wir wissen nicht, ob er bis Sonntag aus Japan zurück sein wird“, sagt Grenzaus Präsident Frank Knopf.

Alle anderen Grünwettersbacher Akteure haben eine negative Bilanz: Ricardo Walther (7:8), Samuel Walker (4:7), Dang Qiu (3:11) und Jan Zibrat (0:1). Dennoch wird das eine richtig schwere Aufgabe für die Brexbachtaler, die nur lösbar ist, wenn alle Akteure an diesem Nachmittag ihre beste Leistung abrufen.