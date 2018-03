Kevin Eckmann mutiert in Mülheim-Kärlich zum Favoritenschreck

Bei den R.TTV.R.-Einzelmeisterschaften (für die Verbände Rheinland und Rheinhessen) in Mülheim-Kärlich war auch die Tischtennis-Region Rhein-Hunsrück vertreten – und das mit guten sowie sehr guten Leistungen.

Frauen A (12 Teilnehmer)

Da bei den Frauen eine freie Meldung gegeben war, konnte dort jede Spielerin ohne vorherige Qualifikation bei den Regionseinzelmeisterschaften starten. Anja Tezcan (VfR Simmern) nutzte diese Chance, um nach ihrer Verletzungspause wieder Spielpraxis zu sammeln. Am Ende musste sich jedoch bereits in der Gruppenphase die Segel streichen. Im Doppel kam sie mit ihrer Partnerin Julia Frank (TTG Gerolstein-Daun) auf den geteilten dritten Platz. Dritte wurde hier die frühere Simmernerin Layla Eckmann (TTC Mülheim-Urmitz/Bahnhof), die im Doppel mit ihrer Vereinskameradin Johanna Pfefferkorn gewann.

Frauen C (10 Teilnehmer)

In der untersten Frauenklasse starte Seline Tezcan (VfR Simmern), die in ihrer Fünfergruppe Vierte wurde. Im Doppel wurde sie Dritte mit Louisa Groß (TTC Oberwesterwald).

Männer (43 Teilnehmer)

Die drei Simmerner Joachim Baustert, Kevin Eckmann und Justin Seckler starteten in der offenen Klasse. Baustert und Eckmann erreichten die K.o.-Runde, Seckler schied in der Vorrunde aus. Für Baustert war in der Runde der letzten 32 Endstation, während Eckmann zum Favoritenschreck mutierte und sich bis ins Halbfinale vorspielte. Er schlug dabei überraschend den Mainzer Dennis Müller. Der dritte Platz ist ein großer Erfolg für Eckmann und für die Region. Den Titel holte Yannick Schneider vom TuS Weitefeld-Langenbach, der Eckmann in der Vorschlussrunde 4:0 bezwungen hatte.

Männer A (44 Teilnehmer)

Justin Seckler (VfR Simmern), Matthias Emmel (TuS Rheinböllen) und Nico Ballbach (TuS Dichtelbach) standen in der K.o.-Runde, für Enrico Liesenfeld (TTC Hungenroth) und Tony Tran (SSV Buchholz) war in der Vorrunde Schluss. Emmel erreichte das Achtelfinale. Den größten Erfolg erreichten Emmel und Ballbach im Doppel, denn beide feierten dort die Vize-Rheinlandmeisterschaft.

Männer B (35 Teilnehmer)

Mit Andreas Wilhelm, Julian Witte (beide SSV Buchholz) und Maximilian Ziegler (TG Boppard) vertraten drei Spieler die Region. Als bester Spieler erreichte Andreas Wilhelm den 13. Platz, in der im Schweizer System ausgetragenen Konkurrenz. Ziegler wurde 32. und Witte landete auf Rang 34. Die beiden Buchholzer sicherten sich den dritten Platz im Doppel.

Männer C (31 Teilnehmer)

Lucas Grafe (TuS Rheinböllen), als Sieger der Regionseinzelmeisterschaften sowie Daniel Schüler (TuS Sohren) und Timo Bruhn (TTC Hungenroth) als geteilte Dritte, waren hier am Start. Auch diese Spielklasse wurde im Schweizer System ausgetragen. Als bester Rhein-Hunsrücker wurde Bruhn Sechster, direkt gefolgt von Grafe auf Platz sieben. Schüler wurde Elfter. In der Doppelkonkurrenz erreichten Grafe und Bruhn ebenfalls Platz drei.

Männer D (37 Teilnehmer)

In der untersten Klasse spielten Philipp Trotzky (TuS Sohren) und Florian Bernardy (TG Boppard) um die Platzierungen. Das Sohrener Nachwuchstalent schloss das Turnier auf dem 18. Platz ab, Bernardy auf Rang 34.