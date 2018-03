Dramatik pur in der 2. Tischtennis-Bezirksliga: Rheinböllen gewinnt Spitzenspiel in Hungenroth mit 9:7 und hat die besten Titelchancen

An Dramatik war das Spitzenspiel der 2. Tischtennis-Bezirksliga Rhein-Hunsrück kaum zu überbieten: Gastgeber TTC Hungenroth und der TuS Rheinböllen trafen im Hungenrother Gemeindehaus aufeinander, nach dreieinhalb Stunden standen die Gäste mit 9:7 als Sieger fest.

Und damit auch als Meister? „Ich würde fast behaupten: ja“, sagte Rheinböllens Spitzenspieler Matthias Emmel, der auch gleichzeitig Spielleiter der Klasse ist, „beide Mannschaften spielen schon bisschen in ihrer eigenen Welt.“ Deshalb war der Erfolg für den TuS mit nun 23:1 Punkten ein Riesenschritt Richtung Meisterschaft und Aufstieg, Hungenroth wird sich einen Platz in der 1. Bezirksliga Süd wohl über die Relegation sichern müssen. Denn das Hinspiel hat bereits stattgefunden, in Rheinböllen trennten sich beide 8:8. Den entscheidenden Punkt in Hungenroth holten Emmel und Matthias Johann, die auch zu Beginn ihr Doppel gewonnen hatten. Benjamin Johann/Jonathan Johann holten eingangs einen weiteren Sieg für die Gäste, für den TTC punkteten Matthias Liesenfeld (Foto links, vorne) an der Seite von Ralf Lonien gegen Dietmar Becker und Klaus Lenz (rechts). Rheinböllens Einzelpunkte sicherten Emmel, Benjamin Johann, Lenz (2), Jonathan Johann und Becker. Für Hungenroth punkteten Matthias Liesenfeld (2), Kai Lonien (2), Ralf Lonien und Enrico Liesenfeld. Beide Teams hatten etwas mit Krankheitsproblemen zu kämpfen: Bei Rheinböllen musste die Nummer vier, Eduard Billmann, passen, bei Hungenroth konnte Isabell Bruhn zum zweiten Einzel gegen Lenz aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr antreten. mb Foto: hjs-Foto