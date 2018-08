Mit dem Minimalziel, das Halbfinale beim Turnier um die Tennis-Weltmeisterschaft der Senioren M 55 zu erreichen, war Stefan Burchard aus Montabaur als Kapitän der deutschen Nationalmannschaft nach Ulm gefahren (wir berichteten). Doch letztlich erfüllten sich sogar alle Träume des ehrgeizigen Jugendtrainers des TC Schwarz-Weiß Montabaur, der vor Antritt der Reise gesagt hatte:„Unser großes Ziel ist der Titelgewinn. Wann immer ich an einem Turnier teilnehme, dann will ich es auch gewinnen.“ Und das ist der deutschen Mannschaft gelungen, mit insgesamt fünf Siegen sicherte sie sich den WM-Titel. Zunächst erspielte sich das Team um Stefan Burchard in den Gruppenspielen gegen Japan und Irland mit seinen beiden 3:0-Siegen eine makellose Bilanz. Im ersten Spiel der K.o.-Runde folgte ein ebenfalls glattes 3:0 gegen Schweden. Burchard gewann seine Einzel bis dahin allesamt glatt, gab nur vier Spiele in seinen drei Matches ab.

Damit war das Halbfinale erreicht, in dem die an Position vier gesetzte deutsche Mannschaft den topgesetzten Titelverteidiger und Turnierfavoriten aus den USA mit 2:1 bezwang. Burchard schaffte zunächst in seinem ...

