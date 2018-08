Thomas Sendker, Hobbyläufer des SV Oberelbert und im Mai noch Sieger beim Vulkanmarathon der LG Laacher See Mendig in 2:55:54 Stunden, absolvierte nun erfolgreich ein besonderes Laufevent. Er startete beim „13. Allgäu Panorama-Marathon“ über 69,5 Kilometer mit Start und Ziel in Sonthofen und hat dabei im Allgäu die Berge in Ofterschwang und um Oberstdorf aus einer anderen Perspektive kennengelernt und bezwungen, denn es galt, insgesamt 3272 Höhenmeter zu bewältigen.

Unter den 249 Ultraläufern im Ziel (45 Frauen, 204 Männer) erreichte Sendker nach 9:00:50 Stunden wieder Sonthofen. Er platzierte sich auf Rang 53 der Männer, in seiner Klasse M 35 gab ...

