Die U 23- und U 16-Leichtathleten der LG Sieg hatten bei der sowohl qualitativ als auch quantitativ stark besetzten süddeutschen Meisterschaft in Walldorf keine Chance, in den Kampf um die Medaillenplätze einzugreifen. Lara Heinemann, Anna-Lena Mockenhaupt, Britta Kebschull und Michael Pees hatten mit den vorderen Platzierungen diesmal nichts zu tun. W 14-Schülerin Heinemann belegte über 100 Meter im Vorlauf mit 13,66 Sekunden den 47. Platz von 67 Teilnehmerinnen. Anna-Lena Mockenhaupt, über 400 Meter am Start, wurde mit einer Zeit von 1:01,66 Minute auf Rang zehn notiert. Michael Pees qualifizierte sich mit einem Vorlaufergebnis von 11,13 Sekunden für die Zeitendläufe. 11,23 Sekunden bedeuteten hier Rang zwölf für den U 23-Sprinter. Es gewann Pascal Kirstges von der LG Rhein-Wied (11,23 Sekunden).

Britta Kebschull stand zweimal im Ring. Mit dem Diskus kam sie über 32,10 Meter und Position 14 nicht hinaus. Die Siegerweite von Leia Braunagel betrug 54,45 Meter. Mit dem Hammer ...

