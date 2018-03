LG-Hallensportfest: Hessische Meisterin knackt Norm für DM

Nachdem im vergangenen Jahr noch einige Athleten gefehlt hatten, zeigten sich die Verantwortlichen der LG Idar-Oberstein diesmal sehr zufrieden mit dem Zuspruch für das eigene Hallensportfest. 70 Sportler waren in die Tiefensteiner Stadenhalle gekommen, um sich im Hochsprung, Sprint und im Kugelstoßen zu messen.

So wie Kai Sebastian Hübner (TV Oberstein) in dieser Szene legten sich alle U18-Hochspringer beim Hallensportfest mächtig ins Zeug.

Foto: Joachim Hähn

Ein Höhepunkt des Tages war der Kugelstoß-Wettkampf der Frauen und der U20-Junioren. Mit Nadja Mesloh von der LG Eintracht Frankfurt ging die aktuelle hessische Meisterin an den Start. Sie benötigte noch die Qualifikationsnorm für die deutschen Meisterschaften in Dortmund (14,85 Meter). Ihr bester Stoß und gleichzeitig die Tagesbestweite lag bei 14,93 Metern. Dementsprechend groß war bei ihr die Freude, dass sie nun endgültig für den nationalen Titelentscheid planen kann.

Bei den U20-Juniorinnen gewann Sandrine Pontius von den Gastgebern mit 11,53 Metern vor ihrer Vereinskameradin Laura Elges, die auf 9,61 Meter kam. Bei den Männern ging der Sieg an Björn Hahn (TV Oberstein, 11,31 Meter). Auf ihn folgte sein Bruder, Niklas Hahn, mit 10,39 Metern. Bei den Senioren verpasste Stefan Weber (M50, LG Idar-Oberstein) mit 12,19 Metern die Qualifikation für die deutschen Seniorenmeisterschaften ganz knapp. Dahinter lag sein Vereinskamerad Achim Pontius mit 11,64 Metern.

Einen spannenden Wettkampf gab es im Hochsprung der U18-Junioren. Der Sieg ging an Steven Popp von der LG Idar-Oberstein mit einer Höhe von 1,66 Metern. Platz zwei sicherte sich Lennox Düren (TuS Kirn, 1,60 Meter). Deutlicher fiel der Sieg in der U16 aus. Dabei ging Platz eins mit 1,57 Metern an Tim Stetzka von der LG Bernkastel Wittlich vor David Jochen Fickert mit 1,40 Metern vom VfL Algenrodt. Im Kugelstoßen war es dann für Stetzka (9,27 Meter) genau umgekehrt – er musste sich Leon Pontius von der LG Idar-Oberstein, der die Vier-Kilo-Kugel auf 11,10 Meter wuchtete, ganz klar geschlagen geben. Einen starken Wettkampf in der Altersklasse U14 zeigte wieder einmal Emely Schechtel (LG Idar-Oberstein). So wurde sie Erste im Zweimal-30-Meter-Sprint in 10,46 Sekunden vor ihrer Vereinskameradin Antonia Weber in 10,63 Sekunden. Einen starken Wettkampf lieferte sie im Hochsprung. Sie siegte mit bärenstarken 1,49 Metern vor Anna Conradt (LG Idar-Oberstein, 1,28 Meter). Auch den Kugelstoß-Wettbewerb gewann sie mit 7,16 Metern vor ihrer Vereinskameradin Anna Conradt mit 6,60 Metern. Bei der U12 ging im Zweimal-30-Meter-Sprint der Sieg an Marie Sophie Conradt von der LG Idar-Oberstein in 11,08 Sekunden vor Lene Schmidt vom LAZ Birkenfeld in 11,31 Sekunden. Den Hochsprung entschied Lene Schmidt mit 1,15 Metern vor Nina Gerstenschläger (LG Idar-Oberstein, 1,05 Meter) für sich. Jochen Fickert