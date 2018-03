Tullius stärkt Winkler den Rücken

Eine theoretische Chance und ein Hintertürchen namens Relegation bleiben. Doch dem zweiten Abstieg in Folge sind die Hockeymänner des Kreuznacher HC durch das 2:3 (1:1) gegen Schott Mainz erneut näher gekommen. Sie bleiben siegloses Schlusslicht der Ersten Regionalliga.

„Ein Abstieg wäre kein Beinbruch“, sagt Stefan Tullius, der Vorsitzende des Vereins. Er erkannte auch gegen die Mainzer: „Wir sind nicht weit von Punktgewinnen entfernt, mit einer Mannschaft aus jungen Spielern, für die die Liga vielleicht eine Klasse zu hoch ist.“ Mit diesem Team in der Zweiten Regionalliga die Kehrtwende zu schaffen, ist für den KHC-Chef deshalb eine Perspektive. Auch Trainer Christian Winkler weiß, dass der Abstieg wahrscheinlicher ist als der Klassenverbleib, trotzdem bricht er nicht den Stab über sein Team: „Wir machen, was wir können.“ Mehr noch: „Das Spiel gegen die Mainzer war erneut ein Schritt nach vorne. Ich sehe eine Entwicklung. In der Vorrunde hatten wir immer wieder schlechtere Phasen in den Spielen. Dieses Mal haben wir 60 Minuten lang engagiert verteidigt.“ In der Tat: Die Bad Kreuznacher ackerten durch die IGS-Halle und zeigten, dass sie unbedingt punkten wollten.

Problemzone bleibt die Offensive. „Wir hatten nicht genug Durchschlagskraft“, bestätigte Winkler. Seine Aussage wird mit einem Blick auf die Statistik unterstrichen: Dem KHC gelang in 60 Minuten Regionalliga-Hockey kein Tor aus dem Feld heraus. „Mir fallen sofort drei Szenen ein, in denen wir einfach eine falsche Entscheidung getroffen haben und deshalb nicht torgefährlich wurden“, erläutert der Coach. Statt nach innen zu passen wurde gedribbelt oder umgekehrt. „Trotzdem sind wir da auch schon einen Schritt weiter, weil die Spieler immer mehr die Laufwege der anderen verinnerlichen. Wir dürfen nicht vergessen, dass 80 Prozent der Spieler vor nicht allzu langer Zeit von der Oberliga in die Verbandsliga abgestiegen sind“, fordert der Coach Geduld mit seinem runderneuerten Team ein.

Geduld, die er in vielen Teilbereichen mitbringt, doch auch ihn ärgern einzelne Aspekte. Beispielsweise die schwache Eckenausbeute: Von sieben Versuchen saßen nur zwei. Das ist zu wenig, wenn Punkte auf das Konto der Bad Kreuznacher wandern sollen. „Das wäre gerade in diesem Spiel möglich und wichtig gewesen. Ich hätte mich gefreut, wenn sich die Jungs mal belohnt hätten“, sagt Winkler. Ein Punktgewinn lag in der umkämpften Schlussphase in der Luft. 2:25 Minuten vor dem Ende versenkte Christopher Zerfaß eine Ecke zum 2:3, anschließend warfen die Bad Kreuznacher alles nach vorne. „Ein zündender Funke war leider nicht dabei“, haderte Winkler.

Sein Team war ebenfalls durch eine Zerfaß-Ecke in Führung gegangen (18.). Es folgte eine starke Phase mit einigen Möglichkeiten, aber ohne das 2:0. Die Mainzer glichen vor der Pause (22.) aus und legten nach dem Seitenwechsel mit einem Doppelschlag (38., 43.) die Siegbasis. Das 2:1 war ein Traumtor von Moritz Jürgensen. Der ehemalige KHCler zimmerte die Kugel aus spitzem Winkel in die Maschen. Unhaltbar für KHC-Torwart Niklas Senft, der ein gutes Spiel machte und die Bad Kreuznacher im Spiel hielt.

In der Partie auf Augenhöhe fehlte den Gastgebern auch Matchglück. So schied der emsige Kevin Dörfler früh aus, musste mit einer Fingerverletzung ins Krankenhaus. Das Mainzer 3:1 war umstritten, viele KHCler sahen die Kugel nicht hinter der Linie. Überhaupt gaben die Schiedsrichter kein gutes Bild ab. Vor allem Jörn Darnehl (Dürkheimer HC) wirkte überfordert, revidierte mehrfach Entscheidungen zugunsten der Mainzer, von denen er sich zudem attackieren ließ, ohne einzugreifen.

Das alles hat auch Stefan Tullius gesehen, und es fließt sicher mit ein in ein Treuebekenntnis für Winkler: „Christian macht einen tollen Job. Ihn trifft an der Situation überhaupt keine Schuld. Wir halten große Stücke auf ihn. Er arbeitet sehr intensiv mit den jungen Leuten, zumal er schon zum zweiten Mal einen kompletten Neuaufbau machen musste.“ Eine bemerkenswerte Aussage, schließlich blieb Winkler auch in seinem 17. Männer-Hallenspiel als KHC-Coach ohne Dreier und kassierte seine 14. Niederlage.

KHC: Senft – Knaul, S. Zimmermann, J. Beringer, Dörfler, J. Schäfer, Mo. Aletsee, Y. Zimmermann, T. Schäfer, Stomeo, Zerfaß (2).

Von unserem Redakteur Olaf Paare