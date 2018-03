Doppelsieg ist Pflicht für den Kreuznacher HC: Team von Maya Eberts spielt gegen die Schlüsslichter

Die Aufgabe ist eigentlich einfach – zumindest in der Theorie: Die Hockeyspielerinnen des Kreuznacher HC müssen an ihrem Doppelspieltag einfach nur die Leistungen aus der Hinrunde wiederholen.

Damals gewannen die Bad Kreuznacherinnen mit 6:1 beim TV Alzey und ließen ein 7:2 beim Rüsselsheimer RK II folgen. Am Samstag, 15 Uhr, trifft der KHC zum Rückspiel in der heimischen IGS-Halle auf den TV, am Sonntag, 13 Uhr, kommt es an gleicher Stätte zum Wiedersehen mit den Rüsselsheimerinnen. In beide Partien geht der KHC als Favorit: Die Bad Kreuznacherinnen (5.) haben sieben Zähler, hinter ihnen stehen in der Zweiten Regionalliga nur noch zwei Teams: der TV Alzey (drei Punkte) und der Tabellenletzte Rüsselsheim II (ein Zähler).

Insbesondere deswegen haben die beiden Partien gegen die Schlusslichter eine enorme Bedeutung für den KHC. „Wir müssen gewinnen, sonst wird es irgendwann eng“, verdeutlicht Maya Eberts, die dem vierköpfigen Trainerteam der Rot-Weißen angehört. Die Nahestädterinnen gehen im schlimmsten Fall von drei Absteigern aus, stehen also derzeit auf einem Rang, der in die Oberliga führen könnte. Mit sechs Punkten würde die Welt schon wieder anders ausschauen. Dann würde der KHC wohl auf den vierten Rang klettern, da der Dürkheimer HC (4., elf Zähler) am Wochenende gegen den bis dato ungeschlagenen Tabellenführer TSV Schott Mainz nichts holen dürfte.

Maya Eberts weiß natürlich um die Wichtigkeit der Partien. Dennoch halten sie und ihre Trainerkolleginnen Daniela Schnurbusch, Vanessa Cunningham und Kim Zimmermann am vorgegebenen Kurs fest. Eberts betont: „Wir wollen uns taktisch fortlaufend verbessern, auch wenn das natürlich nicht so leicht ist, wenn die Tabelle über einem schwebt.“ Insbesondere auf Videoanalysen legt der KHC großen Wert, die eigenen Auftritte werden seziert, mit dem Ziel, eigene Fehler zu minimieren. „Aber ein Spiel lässt sich natürlich nicht am Schachbrett entscheiden, das müssen wir schon auf dem Platz hinbekommen“, sagt Eberts und räumt damit ein, dass der KHC trotz aller Mühen in dieser Saison hinter den eigenen Erwartungen zurückgeblieben ist. Eberts erklärt: „Wir haben mittlerweile ein Lieblingssystem entwickelt, mit dem funktioniert es eigentlich auch ganz gut. Aber man benötigt eben auch immer einzelne Spielerinnen, die mal den Unterschied ausmachen in einer Partie. Wir arbeiten daran, dass das bald besser klappt.“

Gegen Alzey und Rüsselsheim stehen die Chancen nicht schlecht. „Die Teams gehören nicht zu den Besten der Liga, aber die Spiele müssen natürlich erst noch gespielt werden. Wir dürfen die Mannschaften auf gar keinen Fall unterschätzen“, verdeutlicht Eberts, die auf Franziska Bauch (privat verhindert) verzichten muss. Dafür steht Mireia Espenschied erneut im Kader. Zudem sollen weitere Spielerinnen aus dem zweiten Team das Aufgebot auffüllen. ce