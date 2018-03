Nach einer langen Siegesserie mussten sich die Rheinlandliga-Handballerinnen des TuS Bannberscheid bei der HSG Hunsrück II mit einem 27:27 (14:17) zufrieden geben. In Sohren erwies sich der gastgebende Tabellenvierte als der erwartet schwere Brocken. Bannberscheid fand zwar gut ins Spiel und führte nach zehn Minuten mit 4:2, doch die Hunsrückerinnen glichen bis zur 20. Minute zum 9:9 aus und lagen zur Pause mit 17:14 in Führung. Doch Bannberscheid kämpfte um seine Topserie und zog Mitte der zweiten Hälfte wieder in Front. Eine überragende Leistung zeigte Marie Kohns, die 14 TuS-Treffer erzielte. Spielertrainerin Melanie Knapp gelang mit ihrem siebten Tagestreffer die 27:26-Führung, doch Hunsrück II glich per Strafwurf aus.

TuS Bannberscheid: S. Sonntag, Seel - Kohns (14), Kohn-Bolze, Knapp (7), Eichmann (3/2), Gerlach, Schlapp (1), Haberstock (1), Sitzen, Reichmann, Adzija (1), V. Sonntag, Schönberger.

