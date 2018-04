Das bunt zusammengewürfelte Team der HSG Bad Ems/ Bannberscheid II musste im Nachholspiel der Handball-Verbandsliga Ost beim Final-Four-Finalisten TV Güls eine 20:28 (11:15)-Niederlage quittieren. „Die Jungs, die noch nie zusammengespielt geschweige denn trainiert hatten, haben das Beste aus der Situation gemacht“, so der etatmäßige Spielertrainer Andreas Klute, in dessen privat bedingter Abwesenheit sich die zweite HSG-Welle quasi in Eigenregie coachte. Dabei kamen die Kombinierten aus Kurstadt und Westerwalddorf gut aus den Startlöchern und boten den Moselanern 20 Minuten lang sehr gut Paroli. 9:9 lautete zu diesem Zeitpunkt der für die Gäste erfreuliche Zwischenstand. Dann aber riss der Faden, die Gülser erspielten sich zur Pause einen Vorsprung von vier Treffern, den sie in Durchgang zwei sogar noch ausbauten. stn

Bad Ems/Bannberscheid II: Noll, Sorger – Wolf (4), M. Berges, S. Berges (6), Hemmerich, Hehl, A. Berges (2), Bader (2), Lehmler (1), Wallroth, J. Berges (2), Helbach (3/2).

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.