TuS Holzheim: Thomas Scherer bleibt Trainer

Handball-Landesligist TuS Holzheim hat erste Weichen für die kommende Spielzeit gestellt: Wie Gunter Ohl, der Sportliche Leiter des Vereins von der Burg Ardeck auf Anfrage der RLZ bestätigte, wird Thomas Scherer auch in der kommenden Saison die sportlichen Geschicke als Trainer der ersten Mannschaft der Rot-Schwarzen leiten. Der Vorstand des Vereins gab in dieser personellen Angelegenheit grünes Licht.

„Unsere Vereinbarung gilt für eine weitere Spielzeit. So haben wir es immer gehandhabt, weil sich das in all den Jahren bewährt hat“, führte Ohl weiter aus. Die Gespräche mit den Spielern seien laut Ohl ebenfalls so gut wie abgeschlossen. Bis auf Torwart Alexander Linke, der aus familiären Gründen kürzer treten will, bleibt die Mannschaft zusammen und hofft auf weniger Verletzte als in dieser Runde, um wieder angreifen zu können. Ohl attestierte Scherer zudem, dass er „das Beste aus der schwierigen Situation macht“. Am Samstagabend bestreiten die Holzheimer ab 18 Uhr ein Testspiel beim Oberligisten TV Hüttenberg U23. stn