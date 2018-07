Nach einer intensiven Trainingseinheit am Morgen hat der TuS Holzheim wenige Stunden später sein erstes Vorbereitungsspiel gegen den Rheinlandligisten Turnerschaft Bendorf deutlich mit 37:23 (15:9) gewonnen. „Nachdem zunächst viel Arbeit im Ausdauerbereich verrichtet wurde, hatten die Jungs heute zum ersten Mal wieder den Ball in der Hand. Unter diesen Umständen war es schon ganz ordentlich, was wir geboten haben“, konnte Trainer Christian Bittkau recht zufrieden sein. Ohne die Urlauber Davin Nink und Moritz Rompel, den privat verhinderten Robert Dettling, den an Augenproblemen laborierenden Moritz Schneider sowie den Rekonvaleszenten Jan-Erik Wolfgram – ihm droht offenbar wegen anhaltender Handprobleme sogar das Ende der aktiven Laufbahn – und Marcel Schyga und den weiterhin nur mittrainierenden potenziellen Neuzugang Marcel Schenk erwiesen sich die Ardecker vor allem als konsequenter bei der Verwertung ihrer Torchancen, so dass am Ende der Sieg im ersten Test etwas zu hoch ausgefallen war. Stefan Nink

TuS Holzheim: Linke, K. Fischer - Moos (6), Becker (8), Giebenhain (5), Lazzaro (1), N. Wolfgram (1), Koch (4), Grandpierre (1), Schenk (3), Jacobi (2), Grünewald, Schwarz (6).

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.