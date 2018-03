Beim Durchmarsch-Aspiranten TG Schierstein zog sich die zweite Welle des TuS Holzheim in der Bezirksoberliga bei ihrer 27:31 (12:17)-Niederlage achtbar aus der Affäre. Im Vergleich zum Donnerstag-Spiel in Liederbach stand bei den Ardeckern eine völlig neu zusammengestellte Besetzung auf der Platte. So sprangen Julian Bendel und Manuel Rojahn ein. Die Ardecker nahmen von Beginn an Schiersteins drittliga-erfahrenen Spielgestalter Fabian Kovacs, der vom Oberliga-Anwärter TuS Dotzheim umworben sein soll, an die kurze Leine.

Dennoch fanden die ambitionierten Schiersteiner nach ausgeglichenem Beginn zunehmend Lösungen für die ihnen gestellten Aufgaben. Beim TuS mangelte es hingegen im Angriff an Kreativität und Durchsetzungsvermögen, so dass der Tabellenzweite ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.