Mit ausgeglichenem Punktekonto rangiert die zweite Handball-Garde des TuS Holzheim in der Bezirksoberliga in der Mitte des Klassements. Am Samstagabend empfängt das Team von Trainer Christian Bittkau ab 17.30 Uhr mit der HSG Steinbach/Kronberg/Glashütten einen Kontrahenten im Diezer Sportzentrum, der aktuell als Tabellenvierter zwar drei Zähler mehr auf seinem Konto hat, im ersten Vergleich im Hochtaunus aber entführte das B-Team des Landesligisten von der Burg Ardeck mit einem hauchdünnen 31:30-Sieg die Punkte ins rheinland-pfälzische Grenzgebiet.

Die Dreier-Kombinierten profitieren vom ehemaligen Bundesligaspieler Sebastian Linder, der zuletzt gegen Idstein 14 mal ins Schwarze traf, sowie von einer eingespielten und erfahrenen Mannschaft. „Dazu haben wir im Hinspiel Daniel ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.