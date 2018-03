Bad Ems/Bannberscheid deklassiert Welling – Starke 5:1-Abwehr ist Basis für Kantersieg

Nach einer starken ersten Halbzeit gelang der HSG Bad Ems/Bannberscheid ein deutlicher 35:22 (16:7)-Heimsieg gegen den TV Welling. Die Kombinierten manifestierten mit dem sechsten Erfolg im sechsten Heimspiel ihren Platz in der Spitzengruppe der Handball-Rheinlandliga.

Felix Manns, hier beim Torwurf, war mit seinen acht Treffern der erfolgreichste Schütze der HSG Bad Ems/Bannberscheid beim klaren Heimsieg gegen den TV Welling.

Foto: Andreas Hergenhahn

Trainer Veit Walgenbach betonte im Vorfeld des Spiels die Gefährlichkeit des Gegners, gerade nach dem überraschenden Sieg der Maifelder im Derby gegen Rhein-Nette. Seine HSG-Recken kamen hellwach aus der Kabine. Hinter einer starken 5:1-Abwehr stand ein von Anfang an gut aufgelegter Thorsten Schaust im Tor. Welling hatte kaum Ideen, um die agile Deckung zu überwinden. Und wenn dann doch ein TVW-Angreifer zum Wurf kam, parierte Schaust die Würfe, sodass Welling durch Björn Ohligschläger erst nach achteinhalb Minuten der erste Treffer gelang – die Einheimischen hatten bis dahin schon sechsmal eingenetzt.

In der Folge versuchten die Eifeler, durch die Umstellung auf zwei Kreisläufer die HSG-Abwehr vor neue Aufgaben zu stellen. Dies gelang jedoch nur bedingt. Einzig in zwei Überzahlphasen – Ivan Trebotic war jeweils hinausgestellt worden – konnte der TV Welling das Ergebnis ein wenig korrigieren. Trebotic war anzumerken, dass er nach der langen Verletzungspause noch nicht wieder bei voller Einsatzfähigkeit ist.

Die Heimmannschaft zog ansonsten weiter ihr temporeiches Spiel auf. Immer wieder gelang es, die Außenspieler oder den Kreisläufer in freie Wurfpositionen zu bringen. So konnte das Ergebnis bis zur Halbzeitpause auf 16:7 geschraubt werden.

Felix Manns eröffnete den zweiten Durchgang, nachdem er von seinen Nebenleuten gekonnt freigespielt worden war. Die Gastgeber dominierten weiterhin und fanden gegen die offensiver agierende Deckung der Wellinger immer wieder gute Lösungen. Der Vorsprung wurde kontinuierlich bis auf 13 Tore (23:10) ausgebaut.

Danach aber spielte die HSG nicht mehr so konsequent. Im Angriff wurden klare Chancen nicht genutzt, unter anderem wurden zwei Strafwürfe vergeben, und es schlichen sich immer häufiger technische Fehler ein. Auch in der Abwehr war der Tabellendritte nicht mehr so schnell auf den Beinen. Welling nutzte dies zu etwas Ergebniskosmetik, kam aber nicht mehr näher als bis auf zehn Tore heran. Auch eine doppelte Unterzahl nach 44 Minuten konnte die HSG nicht mehr in Verlegenheit bringen. In den letzten Minuten der Partie zogen die Kombinierten dann nochmals an und stellten den 35:22-Endstand her.

„Wir haben das Spiel in der ersten Halbzeit gewonnen. Wir waren klar besser und kamen über unsere gute Abwehr zu einfachen Toren. Ich bin ich mit der Leistung meiner Mannschaft im Großen und Ganzen zufrieden“, betonte Veit Waldgenbach. Gästetrainer Achim Adams monierte: „Bei uns hat es ein wenig an der Einstellung gelegen, aber in fremder Halle und ohne Harz kamen wir nicht ins Spiel. Allerdings war die Abwehr der HSG sehr aggressiv und agil, und wir kamen nicht zu unseren klaren Chancen. Aus der zweiten Halbzeit kann ich jedoch einiges für die kommenden Spiele mitnehmen.“

Bad Ems/Bannberscheid: T. Schaust, Schenk – Max Baldus (5/4), Martin Baldus (5), J. Berges (6), Junker (1), Hering (3), Oster (1), Trebotic, Manns (8/2), Mathias Baldus (1), Boinski (2), Heß (3).

Welling: Monschauer, Otto – Oligschläger (1), Adams (5), Eis (1), Müller (3), Mannheim (7/6), Hürter (2), Lichtl (3), Nolden, Ockenfeld, Schwarz.

Schiedsrichter: Carsten Esdar / René Vasek (HSG Irmenach-Kleinich-Horbruch).

Siebenmeter: 8/6 : 9/6.

Zeitstrafen: 5:2.

Zuschauer: 120.

Spielfilm: 4:0, 6:1, 11:4, 14:6, 16:7 – 19:7, 23:10, 26:14, 30:20, 35:22.

Nächste Aufgabe für die HSG Bad Ems/Bannberscheid: am Sonntag, 17 Uhr, beim HSC Schweich.

Die Verbandsliga-Partie der HSG Bad Ems/Bannberscheid II gegen die HSG Wittlich fiel aus, weil die Gäste bei winterlichen Straßenverhältnissen in der Eifel nicht anreisten.

Von unserem Mitarbeiter Christian Klapthor