Cehajic: Meine Spieler haben Eier gezeigt

Ist das der Wendepunkt im Titelrennen der Handball-Rheinlandliga gewesen? Die HSG Irmenach/Kleinich/Horbruch hat das Spitzenspiel (wir berichteten) beim SV Urmitz mit 30:26 (14:17) gewonnen und zum ersten Mal in dieser Saison die Tabellenführung übernommen. In einer hitzigen Atmosphäre vor großer Kulisse drehten die Irmenacher in der Schlussphase die Partie, in der es mehrere Rudelbildungen und gleich drei Rote Karten gab.

Die HSG Irmenach (gelbe Trikots, von links mit Korab Mulliqi und Jannik Stürmer) packte sich im Topspiel den SV Urmitz (mit Andreas Reick) und gewann mit 30:26. Stürmer und Reick sahen jeweils die Rote Karte.

Foto: Heil

Das Top-Duell am Sonntagabend hatte seine ganz eigene Dramaturgie: Irmenach führte schnell mit 4:1 (4.), ehe der Faden im Angriff komplett riss. „Wir haben in der ersten Halbzeit so viele technische Fehler gemacht, das war Niveau B-Jugend“, schimpfte HSG-Trainer Mirza Cehajic. Urmitz nutzte das aus und ging nach zehn Minuten mit 6:5 zum ersten Mal in Führung. Die baute der SV auf 17:14 zur Pause aus.

Cehajic wurde richtig laut in der Kabine: „Ich habe meinen Spielern gesagt, dass sie endlich Eier zeigen sollen. Ich muss ehrlich sagen, dass sie das umgesetzt haben. Wir sind viel besser reingekommen in der zweiten Hälfte, nur neun Gegentore bis zum Ende sagen alles.“ Trotzdem lief Irmenach einem Rückstand weiter hinterher – 18:21 (37.), 20:22 (41.) und 25:26 (53.).

Die Partie wurde immer ruppiger, die Schiedsrichter Erik Kruber (Bassenheim) und Ingo Nitsche (Mendig) hatten alle Hände voll zu tun. „Ich muss die Schiris loben, sie haben nie die Kontrolle über das Spiel verloren“, sagte Cehajic. Auch nicht, als es gleich mehrfach zu Rudelbildungen zwischen den Akteuren kam. „Zwei-, dreimal stand es kurz vor der Schlägerei, es waren einige harte Fouls dabei“, meinte Cehajic. Drei Rote Karten zückten die Unparteiischen, die Hinausstellungen für Irmenachs Jannik Stürmer und für den Urmitzer Andreas Reick (beide dritte Zeitstrafe) fielen in die letzte Minute, als schon alles entschieden war. Die Rote Karte für den Urmitzer Fabian Gerlach, der Irmenachs Timo Löw beim Gegenstoß foulte, gab es beim Stand von 27:26 für Irmenach (54.).

Kurz vor Gerlachs Disqualifikation waren die Gäste durch Benni Klei zum ersten Mal im zweiten Durchgang in Führung gegangen – und die ließen sich die Irmenacher nicht mehr nehmen. In den letzten sieben Minuten kassierte die HSG keinen Gegentreffer, machte mit einem 5:0-Lauf aus einem 25:26-Rückstand den 30:26-Sieg perfekt.

Für Cehajic hatte die Wende einen ganz einfachen Grund: „Urmitz konnte unter Tempo nicht mehr mitgehen, sie hatten konditionelle Probleme. Meine Jungs haben in den vergangenen Monaten hart gearbeitet, das zahlt sich aus. In jedem Training machen wir extrem viele Läufe und viel Kraft.“ Neun Siege in Folge und die erstmalige Tabellenführung sind der Lohn. Cehajic hat nach seiner Amtsübernahme Ende Oktober alle Spiele gewonnen. Sind seine Irmenacher nach dem Triumph in Urmitz überhaupt noch zu stoppen? „Meister wird man nicht in den Topspielen, sondern in den Spielen gegen die kleinen Mannschaften“, antwortet der Ex-Bundesligaprofi: „Wir haben noch einen langen Weg vor uns und schwere Auswärtsspiele.“

Nach 13 von 22 Partien führt Irmenach dank des besseren direkten Vergleichs vor Urmitz (beide 20:6 Punkte) das Klassement an. Irmenach hat unter Cehajic gegen alle Gegner mit mindestens drei Toren Unterschied gewonnen – gegen Daun (8.) und Mertesdorf (4.) hat die HSG unter Cehajic noch nicht gespielt. Gegen beide Klubs gab es zu Saisonbeginn Niederlagen. Daun ist am 17. Februar in Kleinich der nächste Gegner.

Und was sagen die Urmitzer zur Niederlage im Hit? Cehajics bosnischer Landsmann und Freund Zdravko Guduras ist der Coach des SVU, er blieb gewohnt fair nach dem Gipfeltreffen: „Am Ende war Irmenach vielleicht einen Tick cleverer. Es war aber eines der besten Spiele meiner Jungs, seit ich hier Trainer bin, wenn nicht sogar das beste überhaupt. Die Jungs müssen sich keinerlei Vorwürfe machen. Beide Mannschaften haben alles gegeben. Die HSG hat den Rückenwind ihrer Erfolgsserie letztlich genutzt.“

Irmenach: Schug, Everding – Mulliqi (3), Hölzenbein (4), J. Schneider, B. Klei (3), Bach (1), Stürmer (6), Löw (6/3), L. Schneider (1), Juenemann, Kiesel (1), M. Schell (5). Michael Bongard