Riesenjubel bei den Handballerinnen der HSG Kastellaun/Simmern: Das Team von Daniel Fellenzer (links) landete in der Frauen-Rheinlandliga den ersten Auswärtssieg in dieser Saison. Kastellaun gewann beim Tabellennachbarn TuS Daun mit 25:20 (10:8) und hat als Neunter nur noch zwei Zähler weniger als der Achte Daun. Der Sieg war hochverdient, nach dem 3:3 (9.) lag nur noch die HSG in Führung. Die fünf Tore Unterschied, die es am Ende wurden, hatten die Kastellaunerinnen schon nach 35 Minuten (15:10) herausgeworfen. Beste Werferin war Vera Mähringer-Kunz, die acht Tore in Daun sind Saisonbestwert für sie gewesen.

Kastellaun: Kleintitschen – Mühlbauer (5/3), Mähringer-Kunz (8), Löwen (1), Wolf-Mühlbauer (1), Stemann (3), Gaines (4), Emmel (3), Emmerich. Foto: HSG

