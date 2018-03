Die HSG Hunsrück ist nicht mehr Tabellenführer

Jetzt wird's ernst für die HSG Hunsrück: Mit dem Auswärtsspiel am Samstag (20 Uhr) beim Saarland-Klub HSV Püttlingen geht das Aufstiegsrennen in der Handball-Oberliga der Frauen mit den Konkurrenten FSV Mainz 05/Budenheim II und TV Bassenheim in die heiße Phase.

Weiter geht's für die HSG Hunsrück im Kampf um die Meisterschaft in der Oberliga: Am heutigen Samstagabend steht in Püttlingen das erste Spiel nach der Winterpause an. Konkurrent Mainz/Budenheim II hat die Tabellenführung übernommen, hat aber auch ein Spiel mehr absolviert als die HSG.

Foto: B&P Schmitt

Für die HSG Hunsrück (25:3 Punkte) und Bassenheim (22:6) stehen noch zwölf Partien auf dem Plan, für Mainz/Budenheim II (26:4) nur noch elf. Die Zweitliga-Reserve stieg vergangenen Sonntag schon ins Liga-Geschehen ein, demontierte den Fünften Osthofen mit 24:12 – und übernahm damit die Tabellenführung von der HSG Hunsrück. Am 17. Februar steigt übrigens das Gipfeltreffen der beiden Topklubs in Kleinich.

Ob die Irmenach/Gösenrotherinnen dann wieder vorne sind? Die Aufgaben vor Fastnacht sind jedenfalls unangenehm für das Team von Sascha Burg. Kommenden Samstag geht es daheim im Derby gegen die Reserve der Trierer Miezen, eine Woche später (4. Februar) zum Neunten Mundenheim. Aber jetzt zählt für Burg & Co. erst mal das heutige Auswärtsspiel in Püttlingen. Die Saarländerinnen sind derzeit nur Tabellenachter (14:12 Punkte), haben aber auch zwei Partien weniger als die Konkurrenz bestritten. „Püttlingen gehört zu den erfahrensten Teams in der Oberliga und hat neben einem starken Kollektiv mit Szabo, Müller und Linkshänderin Wagner sehr starke Spielerinnen“, sagt Burg über den Gegner.

Das Hinspiel gewann die HSG Hunsrück nach einem starken Schlussspurt mit 34:29. Rückraumakteurin Karin Reuter droht auf HSG-Seite krank auszufallen, definitiv fehlt Laura Vollrath aus beruflichen Gründen.

Die Partie wurde übrigens kurzfristig auf HSG-Wunsch von Sonntag auf Samstag vorverlegt. „Dafür sind wir Püttlingen sehr dankbar“, sagt Burg. bon