Ungefährdeter Sieg beim Bezirksligisten VfB Wissen. Finale daheim erreicht, am Pfingstmontag (21. Mai) geht es im Stadion Oberwerth gegen Oberligist TuS Rot-Weiß Koblenz um den Rheinlandpokal. Sechs Spiele in Serie ohne Niederlage in der Fußball-Regionalliga Südwest. Pure Freude im Lager der TuS Koblenz angesichts dieser Ereignisse – sollte zumindest der neutrale Betrachter meinen. Aber die Enttäuschung nach dem jüngsten 1:1 im brisanten Kellerduell mit dem TSV Schott Mainz hängt irgendwie messbar noch in den Trikots. Ein Dämpfer im Abstiegskampf, ohne Frage. Die Schängel nehmen nun den Kopf hoch und wollen die Pokaleuphorie nutzen, um am Sonntag um 14 Uhr bei der TSG 1899 Hoffenheim II den vierten Liga-Auswärtssieg in Folge einzufahren.

Dzaka: Keiner ist bei mir gesetzt TuS-Trainer Anel Dzaka hebt das Positive hervor: „Wir haben die Aufgabe im Pokal-Halbfinale in Wissen von der ersten Minute an souverän gelöst. Ich bin ehrlich, ...

Lesezeit für diesen Artikel (612 Wörter): 2 Minuten, 39 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.