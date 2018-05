Michael Stahl hatte immer noch das Funkeln des Abstiegskämpfers in den Augen, als er die Feierlichkeiten mit den sangestrunkenen Koblenzer Fans beendete: „Jetzt ist Schluss“, sagte der emotionale Anführer der fußballerischen TuS-Bewegung und öffnete sein Herz: „Ich bin unfassbar stolz, Kapitän dieser Mannschaft zu sein“, bekannte Stahl, „seit dem Zweitliga-Aufstieg hatten wir nicht mehr einen solchen Spirit im Team. Bei all den Problemen drumherum, bei allem, was die Mannschaft in den vergangenen Monaten hinzunehmen und zu akzeptieren hatte, haben wir Unglaubliches geleistet.“

Näher wollte der Kapitän auf diese „Probleme“ nicht eingehen. Und Dejan Bozic der drei-, na ja, zweieinhalbmalige Torschütze, sprach ebenso nebulös von „ein paar Sachen, die uns Schwierigkeiten gemacht haben“, ...

Lesezeit für diesen Artikel (259 Wörter): 1 Minute, 07 Sekunden

