Die Pokalniederlage nach Elfmeterschießen in Alzey schmerzt die Fußballer von Hassia Bingen. „Wir wollten weiterkommen, alles andere wäre gelogen. Es haben Nuancen entschieden“, bilanzierte Hassia-Trainer Nelson Rodrigues, der ergänzte: „Eine halbe Minute hat gefehlt, als wir in der Nachspielzeit den Ausgleich bekommen haben. Ingesamt haben wir das Derby verschlafen. Aber das ist ja das Schöne am Pokal, dass es Überraschungen gibt.“ Mit Blick auf das Gastspiel beim Oberliga-Tabellenführer Rot-Weiß Koblenz am Samstag um 15 Uhr sagt der Hassia-Coach: „Das Pokal-Aus muss raus aus den Köpfen, das müssen wir schnell abhaken.“

Die Niederlage kam auch deshalb zur Unzeit, weil die Binger mit zwei Dreiern in der Punktrunde gerade Fahrt aufgenommen hatten. „Wir sind in der Oberliga angekommen, und das ist der ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.