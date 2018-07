Während der Fußball-Oberligist TSV Emmelshausen kein Testspiel am Wochenende bestritten hat, ging der Lokalrivale FC Karbach gleich zweimal auf Torejagd. Damit nicht genug: Am Montag legt der FCK auf dem Sportfest in Niederburg um 19.45 Uhr gegen Rheinlandligist TuS Mayen noch einen dritten Test innerhalb von 53 Stunden nach. Ein weiterer Test mit Beteiligung eines überkreislichen Hunsrücker Vereins findet am Montag um 19.30 Uhr in Kümbdchen statt: Bezirksligist SG Liebshausen gastiert dann bei A-Klässler SG Biebertal/ Unterkülztal.

FC Karbach - Eintracht Bad Kreuznach 5:1 (1:0). Klare Sache für den Oberligisten FCK vor 100 Fans in Biebern – aber erst im zweiten Durchgang und nach sechs Spielerwechseln zur ...

Lesezeit für diesen Artikel (486 Wörter): 2 Minuten, 06 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.