Zwei Elfmeter in vier Minuten, neun Minuten Unterbrechung wegen einer fiesen Verletzung, eine Ringereinlage, eine Rote Karte für den falschen Spieler und 15 Minuten Nachspielzeit – die 326 Zuschauer im Idarer Haag-Stadion erlebten eine ungewöhnliche Fußballpartie. Aber sie sahen auch etwas in dieser Oberliga-Saison schon Normales: eine Niederlage des SC Idar-Oberstein. 1:3 unterlag der SC zu Hause gegen Regionalliga-Absteiger SV Röchling Völklingen und geriet damit erneut ein Stückchen tiefer in den Abstiegssumpf. Dabei dürfte den SC-Besuchern das Muster der Niederlage bekannt vorkommen, denn es wiederholt sich in schöner Regelmäßigkeit. Der SC startet gut, bringt sich mit krassen individuellen Böcken aus dem Konzept und auf die Verliererstraße, zeigt Moral als alles schon fast verloren ist und geht schließlich doch ohne Punkte vom Platz.

Zwei Elfmeter in vier Minuten Wieder einmal hätte der SC IdarOberstein, der nach Wochen wieder mit Christian Henn in der Startelf auflief, in der Anfangsphase in Führung gehen können. Das Team ...

