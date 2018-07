„Eine große Welle der Freude“, so der Vereinsvorsitzende Josef Konrads, erfasste am Sonntag kurz nach Mittag die Mitglieder, Spieler und Fans des SV Windhagen. Das Präsidium des Fußballverbands Rheinland (FVR) hatte am Vormittag in Koblenz zwar nicht einstimmig, aber „mit deutlicher Mehrheit“, wie FVR-Präsident Walter Desch auf Anfrage mitteilte, der Beschwerde des SVW stattgegeben, den Beschluss des FVR-Spielausschusses vom vergangenen Dienstag widerrufen und den als Drittletzten der Vorsaison abgestiegenen Verein wieder in die Rheinlandliga aufgenommen.

Nachdem die insolvente TuS Koblenz ihre zweite Mannschaft am 6. Juli schriftlich aus der Rheinlandliga abgemeldet hatte, war ein Platz in der sechsthöchsten Spielklasse frei. Den beanspruchten die Windhagener und ...

Lesezeit für diesen Artikel (563 Wörter): 2 Minuten, 26 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.