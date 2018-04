Die Pflichthürde in der Rheinlandliga wurde zwar am Samstag bei der SG Badem von den Eisbachtaler Sportfreunden mit einem 2:0 kurz vor Spielende erfolgreich genommen, hat aber im Hinblick auf die anstehende Pokalkür am Mittwoch um 19 Uhr auf dem Kunstrasen in Nentershausen gegen den Oberligisten Rot-Weiß Koblenz auch deutliche Spuren hinsichtlich des Kaders hinterlassen. So weiß Trainer Marco Reifenscheidt „mit Sicherheit, dass am Mittwoch nicht der Kader auflaufen kann, der in Kyllburg aufgelaufen ist“. Mit Sicherheit, weil Andreas Hundhammer nach seiner Roten Karte kurz nach Spielbeginn wegen einer Sperre nicht auflaufen darf. „Das tut weh. Diese Sperre ist klar, obwohl die angebliche Notbremse nur von einem einzigen Mann als solche gesehen worden ist – dem Schiedsrichter.“

Die Abwehr ist ohnehin schon Sorgenkind des Trainers, weil neben Hundhammer auch noch Kapitän Manuel Haberzettl (Kniebeschwerden) und Julian Hannappel (Knöchelverletzung) auszufallen drohen. In diesen beiden Fällen bleibt noch Genesungshoffnung ...

Lesezeit für diesen Artikel (394 Wörter): 1 Minute, 42 Sekunden

