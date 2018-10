Zum verspäteten Kellerduell des achten Spieltags kommt es am Mittwoch in der Fußball-Kreisliga A Ww/Sieg. Ab 15 Uhr empfängt der SC Berod-Wahlrod auf dem heimischen Rasenplatz in Berod die SG Neitersen/Altenkirchen II. Die Reserve des Rheinlandligisten steht derzeit mit vier Punkten am Tabellenende, würde mit einem Sieg aber drei Plätze gutmachen und Rang elf einnehmen, den zurzeit die Beroder mit sechs Zählern einnehmen. Beide Teams standen sich in dieser Saison bereits gegenüber, Anfang September zog der SC durch ein furioses 5:4 nach Verlängerung ins Kreispokal-Viertelfinale ein.

Während am Feiertag in den hiesigen Klassen vereinzelt gekickt wird, stehen im benachbarten Fußballkreis Siegen-Wittgenstein ganze Spieltage an. In der Kreisliga A sehnt die SG Mudersbach/Brachbach nach drei Pleiten in ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.