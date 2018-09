Das Fußballjahr 2018 hat Mitte September nun wahrlich schon einige Geschichten geschrieben und steckt nach rund drei Vierteln auch nicht mehr in den Kinderschuhen. Wer zu diesem Zeitpunkt noch immer keine Punktspielniederlage kassiert hat, der darf sich zu den Gewinnern zählen. Im Fußballkreis Westerwald/Sieg müssen zwei Teams Erinnerungen von jenseits des Jahreswechsels herauskramen, um auf ein verlorenes Spiel in der Liga zu stoßen: die DJK Friesenhagen, verlustpunktfreier Aufsteiger aus der C- in die B-Klasse und auch dort nach fünf Einsätzen noch makellos, sowie die SG Daaden/Biersdorf. Die Serie der Kombinierten ist eng mit der Person Maximilian Ramb verbunden. Seitdem der ehemalige Oberligaspieler der SG 06 Betzdorf das Amt in der Winterpause 2017/18 von André Ermert übernommen hat, nahmen die Gelb-Schwarzen aus jedem Punktspiel immer Zählbares mit. „Ich habe ein paar taktische Sachen verändert, ein paar Positionswechsel vorgenommen“, verrät Ramb, der selbst zugibt: „Dass diese Maßnahmen von Anfang an so gut griffen, hätte ich aber auch nicht für möglich gehalten.“

Erwartungen bewusst gedämpft Im Frühjahr führte er das Team aus dem Abstiegskampf heraus auf Tabellenplatz acht, aktuell hat lediglich die SG Rennerod/Irmtraut/ Seck nur mehr Punkte gesammelt. Die Rückrunde der Daadener ...

Lesezeit für diesen Artikel (332 Wörter): 1 Minute, 26 Sekunden

