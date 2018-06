Das Teilnehmerfeld der Fußball-Kreisliga A wird am Sonntagnachmittag ab 14.30 Uhr im Relegationsspiel zwischen dem A-Liga-Vorletzten TuS Niederneisen und dem B-Liga-Vize VfL Holzappel auf dem Kunstrasen am Freiendiezer Wirt komplettiert. „Holzappel kommt mit jeder Menge Rückenwind, wir hingegen waren im Lauf der Saison nach dem Abgang von fünf Leistungsträger unserer Aufstiegsmannschaft zu unbeständig, haben aber immerhin 28 Punkte geholt“, sieht TuS-Trainer Peter Kaiser sein Team keineswegs als Favoriten gegen die aufstrebenden Esterauer, die mit der Empfehlung von zehn Liga-Siegen hintereinander, bei denen sie nur einen Gegentreffer hinnehmen mussten, in dieses Entscheidungsspiel gehen. Die Niederneiser nutzten unter anderem die Gelegenheit, sich auf dem künstlichen Geläuf am Wirt vorzubereiten, die Holzappeler nutzten gute Beziehungen nach Horbach, um sich dort auf Kunstrasen einzustellen. Möglicherweise haben die VfL-Kicker die etwas bessere Ausgangsposition, da sie als bisheriger B-Ligist im Gegensatz zur TuS Niederneisen nichts zu verlieren haben.

Auf dem Rasen im Miehlener Ehrlich ermitteln am Sonntag ab 14.30 Uhr die nach 30 Partien punktgleichen C-Liga-Teams der SG Lierschied/Weyer/Nochern/ Oelsberg und des SV Allendorf-Berghausen den fünften Absteiger in ...

