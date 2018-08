Zum Auftakt des Sportwochenendes des TuS Miehlen wird am Freitag, 31. August, um 15 Uhr ein ganz besonderes Spiel angepfiffen. Gegner der Alten Herren des TuS Miehlen ist dann die Traditionself des FC Schalke 04 um ihren Abteilungsleiter, den Weltmeister von 1990 Olaf Thon. Der Eintritt kostet 5 Euro, ermäßigt 3 Euro; Karten gibt es im Vorverkauf in der Tankstelle in Miehlen.

Die Gastgeber rechnen damit, dass für einen guten Zweck ebenfalls die Torjäger früherer Jahrzehnte Klaus Fischer und Martin Max auf dem Rasenplatz an der Hunzeler Straße auflaufen. Dazu könnten aus ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.