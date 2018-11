Mit Ruhm bekleckerte sich C-Liga-Spitzenreiter SG Lierschied/Oelsberg/Weyer/ Nochern am Sonntagnachmittag wahrlich nicht, doch das Einzige, was für Lazlo Wilhelmi (am Ball) bei der erst einen Zähler aufweisenden zweiten Welle der TuS Nassovia Nassau zählten, waren die drei Punkte, die mit einem am Ende knappen 2:1 (2:0) mit nach Hause genommen wurden. Dabei waren die Vierer-Kombinierten im ersten Durchgang die tonangebende Elf. Steffen Peiter schnürte einen Doppelpack, der Favorit schien im Lahntal auf Kurs zu sein. Nachdem Christopher Brooks aber für die Nassovia einen Foulelfmeter verwandelt hatte, wurde es tatsächlich noch einmal eng für die von Meik Beyersdorfer trainierten Gäste. Letztlich schaukelte der Favorit beim Schlusslicht den knappen Vorsprung aber über die Zeit und verteidigte die Tabellenführung vor den Reserve-Teams aus Altendiez, Dahlheim und Birlenbach. stn

Die Fakten zur Kreisliga C TuS Gückingen II - SG Dahlheim/Prath II 5:3 (3:0). Schiedsrichter: Joachim Tamme (Limburg). Tore: 1:0, 2:0 beide Haxhi Gashi (10., 15.), 3:0 Marc Weitzel (25.), ...

Lesezeit für diesen Artikel (423 Wörter): 1 Minute, 50 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.